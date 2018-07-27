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«الخارجية التركية»: لا يمكن لأحد أن يملي أوامر على تركيا

اسطنبول - د ب أ
نشر فى : الخميس 26 يوليو 2018 - 11:02 م | آخر تحديث : الخميس 26 يوليو 2018 - 11:02 م

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكسوي بأنه: "لا يمكن لأحد أن يهدد تركيا أو يملي عليها أوامر"، وجاء ذلك بعدما هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على خلفية احتجاز قس مسيحي في تركيا.

ويقول بيان الوزارة إن تركيا دولة ديمقراطية ذات سيادة تتمتع بحكم القانون، مضيفا أن أنقرة تجد استخدام نبرة التهديد أمرا غير مقبول.

وأضاف بيان الوزارة إن المحاكمة تخضع لنظام "العدالة التركي المستقل" ودعا الولايات المتحدة إلى الانخراط في حوار.

وأشار أكسوي إلى أن تركيا أبدت أيضا الإرادة السياسية لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.


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