نشر الفنان تامر حسني برومو أغنيته الجديدة المصورة "100 وش"، ضمن ألبوم "عيش بشوقك".

أغنية "100 وش" من كلمات تامر حسني، ورمضان محمد، وألحان تامر حسني، ومحمد الصاوي، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، ويتعاون فيه تامر مع نجوم الطرب الشعبي أحمد شيبة ومصطفى حجاج ودياب.

ومن ناحية آخري يواصل الفنان تامر حسني تصوير فيلم "البدلة"، تمهيدا لعرضه في موسم عيد الأضحي المقبل، ويشارك تامر في البطولة أكرم حسنى، وأمينة خليل، وماجد المصرى، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوى، وحسن حسنى، ومى كساب، ومحمد ثروت، وطاهر أبو ليلة، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ومن إخراج ماندو العدل