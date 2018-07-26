الخطيب يشدد على ترسيخ مبادئ الأهلي خلال اجتماعه مع الأجهزة الفنية «لليد»

عقد الكابتن محمود الخطيب؛ رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة اليوم الخميس، بمقر النادي بالجزيرة مع الأجهزة الفنية والطبية والإدارية لكرة اليد؛ لتوجيه بعض الرسائل الخاصة قبل انطلاق الموسم الجديد، وأهمها على الإطلاق؛ الحفاظ على قيم ومبادئ النادي.

جاء اجتماع رئيس النادي مع أسرة كرة اليد، بعد 24 ساعة من الاجتماع الذي عقده مع أسرتي الكرة الطائرة والسلة.

وكشف رؤوف عبدالقادر؛ مدير النشاط الرياضي بالنادي، تفاصيل جلسة الخطيب اليوم، وقال إن رئيس النادي ركز على قيم ومبادئ الأهلي، وطالب بضرورة اتباعها والحفاظ عليها.

وأضاف عبدالقادر، أن «الخطيب»، أكد أن قيم ومبادئ النادي الأهلي هي مفتاح الفوز بالبطولات، وسر النجاحات التي حققها على مدار تاريخه، وأن كل العناصر تتغير، ولكن يبقى الأهلي على القمة دائما في جميع الألعاب، فشكل الكرة والتدريبات تتغير والقوانين واللاعبون وأعضاء مجلس الإدارة كذلك، ولكن يبقى الأهلي على القمة؛ بسبب المبادئ التي يحافظ عليها.

وطالب رئيس النادي من الجميع إرساء هذه المبادئ بين النشء والحفاظ عليها بين الكبار، وتطبيقها على أرض الواقع.

وأشار مدير النشاط الرياضي إلى أن «الخطيب» طالب خلال جلسته من الجميع التفاني في العمل، والحفاظ على المكتسبات التي حققها الأهلي، وأن يضع الجميع النادي في مكانته التي أعتاد عليها، وأن يتم بث هذه الروح بين جميع اللاعبين.

وشدد «الخطيب» أن الأهلي يؤسس لاعبيه؛ ليكونوا عناصر صالحة في المجتمع، حيث يتم التركيز على بناء الشخصية؛ لمواجهة أية تحديات مستقبلا، مثل التعامل في وجود جماهير في الملعب، وطريقة التعامل والالتزام بقرارات التحكيم.

وأكد رئيس الأهلي ضرورة اتباع الطرق التربوية في التعامل مع جميع اللاعبين.