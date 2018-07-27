كشفت أخصائية التغذية شارون ناتولي عن أن تناول البيض يوميا على العشاء يساعد على النوم كونه يحوي مادة طبيعية مهدئة للفرد، حيث يؤهل بياض البيض الجسم للنوم عن طريق إنتاج الميلاتونين الذي يجلب الشعور بالنعاس.

وأضافت "ناتولي" في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن تناول البيض على العشاء يمكن أن يعزز من نوعية وكمية النوم، علاوة على أن تناول بيضتين اثنتين في اليوم يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن وخلق مظهرا جيدا للأظافر.

واستكملت قائلة: "كما تقول الدراسات فإنه سيساعد الأفراد في منع زيادة الوزن والشيخوخة وتقليل مستويات الإجهاد لديك".

فوائد البيض لا تعد، فهو يحتوي على الكثير من فيتامينات ب، بنوعيه 12، و15، إضافة إلى البيوتين والثيامين والريبوفلافين مع السيلينيوم، ما يساعد على الحفاظ على صحة الجلد والشعر والأظافر من خلال تغذية الخلايا، وتعزيز مرونة الجلد، إضافة إلى تقوية جهاز المناعة، وتحسين الذاكرة وتحسين قوة العضلات.