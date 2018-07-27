توفى مساء اليوم الخميس والد ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث تلقى اللاعب خبر الوفاة خلال تواجده مع بعثة الفريق ببتسوانا.

وكان الأهلي سافر إلى بتسوانا يوم الثلاثاء الماضي، استعدادا لمواجهة فريق تاون شيب يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

من جانبه كتب إكرامي، حارس مرمى الفريق، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " لا إله إلا الله البقاء لله في وفاة والد ميدو جابر و تقبله الله بواسع مغفرته و أسكنه فسيح جناته و صَبَّرك الله يا ميدو علي ابتلائك في غربتك و رزقك أنت و أهلك الصبر و الأجر و الثبات،إنا لله و إنا إليه راجعون".

كما حرص لاعبو الأهلي على مواساة ميدو جابر بعد معرفته بخبر وفاة والده.

ويحاول اللاعب في الوقت الحالي العودة للقاهرة بعد وفاة والده، حيث يسعى الجهاز الإداري لتوفير تذاكر طيران للاعب، حتى يتمكن من العودة للمشاركة في تشييع جثمان والده، وإن كانت الأمور تبدو صعبة، نظرًا لعدم وجود خطوط طيران مباشرة بين القاهرة وبُتسوانا.

ونعي النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي وفاة والد ميدو جابر