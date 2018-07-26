أعلن كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيواجه الانتاج الحربي في المباراة الودية التي ستجمعهما مساء اليوم على ملعب السلام في إطار استعدادات الفريقين لمباريات الدوري الممتاز التي تنطلق نهاية الشهر الجاري.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

عماد السيد

بهاء مجدي - محمود علاء - حازم إمام

محمود دونجا - طارق حامد

أيمن حفني - إبراهيم حسن - محمد عنتر

يوسف أوباما - حميد أحداد

هذا وسيواجه نادي الزمالك في مساء يوم الثلاثاء المقبل نادي بتروجيت في إفتتاحية الدوري المصري للموسم 2018/2019، فيما سيواجه نادي الإنتاج الحربي يوم الأربعاء حرس الحدود.

يُذكر أن نادي الزمالك كان قد تعادل أمام الجونة بهدفين لكل فريق، خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أول أمس الثلاثاء على الملعب الفرعي باستاد القاهرة.