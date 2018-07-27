اختتام جولة المشاورات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة حول تغير المناخ

اختتمت، اليوم الخميس، جولة مشاورات ثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حول موضوعات تغير المناخ، والتي استمرت يومين بمقر وزارة الخارجية.

وشارك في المشاورات وفدا التفاوض المصري والأمريكي الذان شاركا في المفاوضات الخاصة بتنفيذ اتفاق باريس لتغير المناخ والمتوقع أن تتوصل إلى الاتفاق على ضوابط ومحددات تنفيذ الاتفاق خلال قمة المناخ المقبلة المقرر عقدها في بولندا نهاية العام الجاري، حيث ترأس الجانب المصري السفير وائل أبو المجد نائب مساعد وزير الخارجية ورئيس الوفد التفاوضي المصري، والسفير تريج تالي رئيس الوفد التفاوضي للولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح السفير وائل أبو المجد نائب مساعد وزير الخارجية، بأن المشاورات هدفت إلى تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة بصفتها إحدى أهم الأطراف الدولية ذات التأثير على قضايا المناخ، ومصر بوصفها الرئيس الحالي لمجموعة الـ77 والصين ورئيس مجموعة المفاوضين الأفارقة، ومن ثم تعكس رؤى الدول النامية من هذه القضية الحيوية.

وأوضح أبو المجد، أن المشاورات تركزت على أهم القضايا الخلافية التي لا تزال تعيق التوصل لاتفاق، وعلى رأسها مسألة الدعم المالي والتقني وبناء القدرات المفترض تقديمها من الدول المتقدمة إلى الدول النامية لمساعدتها على تعزيز إجراءاتها لخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وكذلك للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

جدير بالذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ واتفاق باريس المكمل لها يكتسبان أهمية خاصة باعتبارهما تعبيرا عن التوجه الدولي للتحول إلى نمط تنموي أكثر استدامة، ومن ثم فإن أغلب القطاعات الاقتصادية ستتأثر بمخرجات مؤتمر بولندا لاسيما قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والزراعة وغيرها.