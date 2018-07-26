معسكرات تطوعية ثقافية تحت شعار «معسكرات صديقة البيئة»

تقوم وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية) بتنفيذ عدد من المعسكرات الثقافية والتوعوية والتطوعية لأعضاء مراكز الشباب وطلاب الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة بالمحافظات، وذلك في الفترة من يوليو الجاري وتستمر حتى يونيو 2019 تحت شعار (معسكرات صديقة البيئة) بالمدن الشبابية ومراكز التعليم المدني بمحافظات (الإسكندرية – جنوب سيناء – شمال سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الأقصر – اسوان – بورسعيد – دمياط).

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان المعسكرات صديقة البيئة تستهدف توجيه طاقات النشء والشباب الفكرية والعلمية والفنية للإسهام في خدمة المجتمع ونشر ثقافة التطوع وغرس منظومة القيم التطوعية للشباب المصري، واستثمار طاقات الشباب بصورة إيجابية في مشروعات تعود بالنفع على مجتمعهم ويدعم القيم الوطنية في نفوسهم، إلى جانب تدعيم قيم التطوع في نفوس الشباب، ورفع المستوى الثقافي للشباب ودمج أبناء المحافظات من خلال برامج التبادل الثقافي.

وأضاف صبحي ان برنامج المعسكر يتضمن تنفيذ مشروع تطوعي عن أهمية الحفاظ على البيئة من خلال أنشطة تنظيف الشواطئ ورفع القمامة وتدوير المخلفات، وتمهيد التربة لزراعة الأشجار وزراعة المسطحات الخضراء، وكذا اعمال الدهانات وتوفير أدوات الإنارة البسيطة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة انه سيتم تنفيذ دوري ثقافي معلوماتي في إطار المعسكرات يتضمن مسابقة في المعلومات الرياضية والمعلومات العامة، بالإضافة إلى لقاء حول الولاء والانتماء وعلاقتها بالهوية المصرية، وتنفيذ جلسة توعوية وتثقيفية لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وندوة عن نشر ثقافة الحفاظ على البيئة، وبرنامج سياحي لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظات التي تنفذ بها المعسكرات.