قال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن التعاقد مع مؤسسات وبنوك دولية لتأمين تقلبات أسعار النفط، يعتبر إجراءً عالميًا يطبق في العديد من الدول، موضحًا أن الحكومة تسعى من خلاله لحماية الموازنة من تقلبات أسعار البترول العالمية.



وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أمس الأربعاء، أن هذه التقلبات لا تخضع لآليات السوق، مثل العرض والطلب، ولكن هناك عوامل أخرى تؤثر على أسعار البترول، كالظروف السياسية في العالم.



وعقب أن الحكومة سمحت لوزارتي البترول والمالية من أجل البدء في إجراءات التفاوض مع مؤسسات التمويل والتأمين العالمية، لوضع متوسط معين لسعر البترول، لضمان عدم التأثر بأي زيادة في الأسعار مستقبلًا، ومن ثم حتى لا تضطر الحكومة لزيادة مخصصات الدعم عن 89 مليار جنيه.



وتابع: «حجم الدعم في الموازنة يبلغ حوالي 89 مليار جنيه عندما كان سعر خام برنت يبلغ 67 دولارًا، واليوم أسعار برنت تصل إلى 74 دولارًا، وهناك توقعات بشأن استقرار الأسعار عند 80 دولارًا».



وذكر أنه سيتم تحديد أسعار شراء النفط بعد الاستقرار على المؤسسات أو البنوك التي ستتكفل بالحماية، والاتفاق معها على كل التفاصيل، موضحًا أن هذا الإجراء يشبه التأمين على السيارات ضد الحوادث، وأنه لن يتم إلا في إطار المصلحة الاقتصادية للبلاد.



