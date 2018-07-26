البحرين تدين الهجوم على ناقلتي نفط سعودية في البحر الأحمر

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في البحر الأحمر، من قبل المليشيات الانقلابية في اليمن، وذلك بعد عبورهما مضيق باب المندب.

وأكدت البحرين، في بيان، أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن هذا الاعتداء الجبان يمثل خرقًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية وتهديدا خطيرا للملاحة الدولية ويحمل ضررًا بالغًا على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وجددت المملكة، تضامنها التام مع السعودية ووقوفها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على مواردها وردع كل من يحاول المساس بأمنها، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية الخطيرة التي تقوم بها المليشيات الانقلابية في اليمن وكل من يدعمها ويمولها، لضمان توفير الحماية اللازمة للملاحة الدولية وللملاحة في مضيق باب المندب.