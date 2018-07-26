قاسم سليماني لـ«ترامب»: وجه تهديداتك إلي لا «روحاني»

قال الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب أن يوجه إليه هو الحديث عندما يهدد إيران.

ونقلت وكالة "نادي المراسلين الشباب" للأنباء، اليوم الخميس، عن "سليماني" قوله في مدينة همدان بوسط إيران: "كجندي، من واجبي الرد على تهديدات ترامب، إن كان يريد استخدام لغة التهديد، فعليه أن يتحدث إلي لا إلى الرئيس"، مشيرا إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وكانت إيران قد رفضت تحذيرا من "ترامب"، قال فيه إنها تخاطر بعواقب وخيمة "لم يشهد مثيلها من قبل عبر التاريخ سوى قلة"، إن هي وجهت تهديدات للولايات المتحدة.