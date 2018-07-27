سفير مصر بالكويت يستقبل الصياد المصري منقذ منطقة شرق من حريق مأساوي

استقبل طارق القوني سفير مصر لدى الكويت، اليوم الخميس، في مقر السفارة المصرية، الصياد المصري "فوزي الجزيلي"، الذي قام بإنقاذ مراكب الصيد الكائنة أمام سوق السمك بمنطقة شرق من حادث حريق محقق نشب هناك قبل أيام.

وأعرب السفير عن تقديره البالغ لهذا الموقف البطولي الذي عكس شجاعة وإخلاص المواطن المصري، مشيراً إلى أن ما قام به يعتبر فخراً لكل المصريين المقيمين بدولة الكويت الشقيقة، ومنوهاً إلى أنه تلقى اتصالات من مسئولين وشخصيات كويتية للإعراب عن تقديرهم لذلك الموقف.

وأشاد السفير بالجالية المصرية بالكويت، والتي تزخر بالعديد من النماذج المشرفة مثل المواطن فوزي الجزيلي، داعياً أبناء الجالية المصرية بمختلف فئاتهم العمرية والمهنية إلى الاستمرار في العمل بجد وإخلاص لرفع اسم بلادهم مصر عالياً في كافة المجالات.

من جهته، أوضح الجزيلي أنه كان داخل سوق السمك عندما نشب حريق في أحد مراكب الصيد المستقرة في مرسى مراكب الصيد أمام السوق بمنطقة شرق، مشيراً إلى أنه هرع إلى مكان الحريق وربط المركب المشتعل بمركبه وسحبه إلى داخل الخليج بعيداً عن باقي المراكب المحملة بجالونات من السولار والبنزين وغيرها من المواد القابلة للاشتعال، والتي كانت ستؤدي إلى كارثة حقيقية في ضوء موقع السوق المزدحم بالمواطنين، فضلا عن تواجد السوق بجانب مجمع تجاري ضخم وملاعب أطفال وأماكن ترفيهية. وأضاف أنه لم يقم إلا بواجبه، معربا عن سعادته البالغة باهتمام سفير بلاده بالتواصل معه هاتفياً عقب الحادث، واستقباله في مكتبه لتهنئته على موقفه الشجاع.