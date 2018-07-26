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172 مليون يورو لتطوير منظومة الصرف الصحي لـ119 قرية بالفيوم

الفيوم - مصطفى البنا:
نشر فى : الخميس 26 يوليو 2018 - 6:03 ص | آخر تحديث : الخميس 26 يوليو 2018 - 6:03 ص
وقعت أمس اتفاقية لتطوير منظومة الصرف الصحي بمحافظة الفيوم بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وجمال سامي، محافظ الفيوم، ومستشاري وزير الإسكان، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك استكمالا للاتفاقية الأولى التي تم توقيعها العام الماضي.

ويشمل هذا المشروع الأضخم من نوعه بالفيوم إنشاء محطات للصرف الصحي ومعالجته وتطوير بعض المحطات القائمة ومد شبكات جديدة بإجمالي أكثر من ثلاثة آلاف كيلو لـ119 قرية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم مكتب استشاري دولي بإعداد التصميمات والرسومات اللازمة للمشروع فور تصديق مجلس النواب على الاتفاقية ثم اعتمادها من رئيس الجمهورية، عقب ذلك تبدأ عمليات الطرح لبدء تنفيذ المشروع الذي سيستغرق ما يقرب من 4 سنوات، ويركز على القرى التي تصرف على بحيرة قارون.

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