رئيس الصين يعلن تأييد استضافة البرازيل لقمة «بريكس» المقبلة

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين بلاده والبرازيل، مشيرا في الوقت نفسه إلى تأييد الصين لاستضافة البرازيل القمة القادمة لمجموعة الدول ذات الاقتصادات الأسرع نموا في العالم (بريكس).

وقال شي جين بينغ – خلال لقاء جمعه بنظيره البرازيلي ميشيل تامر على هامش القمة العاشرة لمجموعة بريكس في جنوب أفريقيا ونقلته وسائل إعلام صينية - "ينبغي على الصين والبرازيل، بوصفهما أكبر دولتين ناميتين وأكبر أسواق ناشئة في نصف الكرة الشرقي والغربي، أن تعززا التضامن والتنسيق، وتسعيا إلى تحقيق التنمية المشتركة، للمساهمة في الاستقرار والازدهار في العالم".

ووصف الرئيس الصيني العلاقات الثنائية بين بلاده والبرازيل بأنها "ناضجة ونابضة بالحيوية"، وأن هذه العلاقات قائمة على أساس الاحترام المتبادل، والمساواة، والشراكة المربحة للطرفين، داعيا إلى تعميق التبادلات والتعاون في جميع المجالات، والاستفادة من مبادرة "الحزام والطريق" واستراتيجيات التنمية البرازيلية.

من جانبه، قال الرئيس البرازيلي - خلال اللقاء - إن البرازيل تولي أهمية كبيرة لمبادرة "الحزام والطريق"، وترغب في تعزيز التعاون مع الصين في مجالات مثل التجارة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة.

وأكد تامر أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين قوية ومفيدة للجانبين، داعيا البلدين إلى تعزيز الاتصالات والتنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية، والحفاظ معا على المصالح المشتركة للبلدان النامية.

وأبدى الرئيس البرازيلي استعداد بلاده للإسهام في تنمية العلاقات بين أمريكا اللاتينية والصين.