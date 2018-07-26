«القومي للترجمة» يعلن القائمة القصيرة لجوائز «رفاعة الطهطاوى والشباب والثقافة العلمية»

13 كتاب في قائمة فروع رفاعة الطهطاوى والشباب والثقافة العلمية

أعلن الدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومى للترجمة، أسماء العناوين التى ستتنافس فى القائمة القصيرة للحصول على جوائز رفاعة الطهطاوى لهذا العام.



قال مغيث إن اللجنة الفنية أنهت أعمال أعداد القوائم القصيرة فى الجوائز الثلاثة وهى جائزة رفاعة الطهطاوى للترجمة فى دورتها الـ9، جائزة الشباب للترجمة فى دورتها الـ6 وجائزة الثقافة العلمية فى دورتها الـ3، وسوف تقوم لجنة التحكيم النهائية باختيار الكتاب الفائز فى كل فرع، مضيفًا إن جوائز رفاعة بمثابة تقدير وعرفان من المركز القومي للترجمة لدور المترجم الذي كان ولا يزال الجندى المجهول وجسر الثقافة الدائم بين الحضارات المختلفة .



وضمت قائمة جائزة رفاعة الطهطاوى 5 كتب هم:



«الدول والحركات الاجتماعية»، لهانك جونسون، وترجمه عن الانجليزية أحمد زايد، وفيه يسلط المؤلف الضوء على علاقة الدول بالحركات الاجتماعية واستخدامها فى الصراع الدولي .



كتاب «اللسانيات.. مقدمة إلى المقدمات» من تأليف «جين اتشسن» ونقله عن الإنجليزية عبد الكريم محمد جبل، ويمثل هذا الكتاب مقدمة مثالية لعلم اللسانيات، ويتناول أيضا تطورات هذا العلم منذ الـ19، حتى سنوات العقد الأول من القرن الـ21.



وكتاب «مذكرات زوجة دستويفسكى» بقلم زوجته اَنا جريجوريفنا دستويفسكايا، ونقلها عن الروسية أنور محمد ابراهيم، والكتاب يتناول حياة دستوفيسكى الإبداعية، ويرصد ملامح من حياته الشخصية.



رواية «الديكاميرون» الملحمة الايطالية الشهيرة التى وضعها جيوفانى بوكاتشو ونقلها عن الايطالية عبد الله العاطى وعصام السيد، والرواية تدور حول 100 قصة يحكيها فى 10 أيام سبع سيدات وثلاثة شبان، وتشبه قصص ألف ليلة وليلة التي تأثر بها بوكاتشو حيث يرويها الأبطال بعد هروبهم من وباء الطاعون الذي عصف بمدينة فلورنسا في العام 1348.



وكتاب «موجات جديدة فى فلسفة التكنولوجيا» تاليف جان كيربرج أولسن ونقله عن الإنجليزية شوقى جلال، ويمثل وافدا جديدا نسبيا فى مجال الفلسفة كما يكشف عن إيجابيات وسلبيات التكنولوجيا.



«جائزة الشباب»

أما قائمة جائزة الشباب فضمت 5 أعمال، أولها «ابن خلدون» من تأليف سيد فريد العطاس ونقله عن الإنجليزية محمد صلا ح عبد العال، والكتاب يقدم عرضا مختصرا عن حياة ابن خلدون وإسهاماته العلمية مع إيضاح لنظريته عن قيام وسقوط الحضارات حيث يمثل ابن خلدون مرحلة تأسيسية في بناء علم الاجتماع الاسلامى.



الكتاب الثاني «إشكالية الفصل بين الدين والسياسة» تأليف إيفان سترينسكى، ونقله عن الإنجليزية عبد الرحمن مجدي، ويقدم المؤلف خلاله تحليلا للمفاهيم والتأثيرات المحورية للدين والسياسة والسلطة، كما يقدم إطارا نظريًا جديدا نرى من خلاله ما تعنيه هذه المفاهيم والتأثيرات فى المجتمع المعاصر .



الكتاب الثالث ا«الفلسفة القارية» من سلسلة مقدمة قصيرة جدا الصادرة عن مؤسسة هنداوى عام 2016، من تأليف سايمون كريتشلى ونقله عن الإجليزية أحمد شكل منظور، ويسعى الكتاب إلى الإجابة عن سؤال ..ما الفلسفة القارية ؟.. من خلال سرد قصة تبدأ بكانط وتتضمن مناقشات حول فلاسفة كبار أمثال نيتشة ، هوسرل ، هيدجر وفى صميم الكتاب دعوة لإعادة وضع الفلسفة فى مركز الحياة الثقافية .



الكتاب الرابع «مدخل إلى علم الفلسفة الحديثة: اتبع خطوات الأرنب الأبيض» من تأليف فيليب هيبل ونقلتها عن الألمانية رانيا محمد أحمد، والعنوان يبدأ من ملاحظة أرسطو بأن الفلسفة تبدأ بالتعجب ومن هنا جئ بشخصية الأرنب من الروايات الخيالية ليقود القارئ فى مسالك تاريخ الفلسفة كما فعل مع أليس فى بلاد العجائب حيث يربط المؤلف بين ملكة الفضول الطفولى والخصال المطلوبة من الفلاسفة مبينًا أنها تلتقى فى نقاط عديدة ثم يعرض مجموعة من القضايا الفلسفية مثل المكان والزمان والشعور والمتعة والجمال.



الكتاب الخامس «سالباتييرا» وهى رواية شهيرة للكاتب الارجنتينى بيدور مايرال ونقلها عن الأسبانية مارك جمال، وتدور أحداثها حول البطل الذى يفقد القدرة على الكلام فى التاسعة من عمره ثم يبدأ فى سن العشرين برسم يومياته على لفائف من القماش بلغت فى النهاية 4 كيلومترات.



«قائمة الثقافة العلمية»



أما قائمة الثقافة العلمية فقد ضمت 3 أعمال هم:

«الهولوسين.. تاريخ بيئى» تأليف نيل روبرتس وترجمه عن الإنجليزية، حافظ شمس الدين عبد الوهاب، ويرصد الكتاب ارتفاع درجات الحرارة نظرا للتغير الكبير الذي يحدث في نظام الأرض ويطرح التساؤلات عن المستقبل .



والكتاب الثانى «استشراق المستقبل.. ثورة التكنولوجيا النانونية»، تأليف ك.اريك دريكسلر كريس بيترسون وجايل برجاميت ونقله عن الإنجليزية رؤوف وصفى صبحى، ويركز الكتاب على بعض السيناريوهات المحتملة لنوع الحياة المتوقع فى المستقبل القريب فبوجود التكنولوجيا سوف تحدث ثورة صناعية ثانية.



والكتاب الخامس «مناخ ما قبل التاريخ» تأليف وليم جيمس بوروز، ونقله عن الإنجليزية رجب سعد السيد، ويسلط الضوء على التحديات التي واجهت الجنس البشرى فى المناخ الجليدي ثم استقرار الحياة في الأزمنة التي اعتدل فيها المناخ إلى حد كبير ويستعرض أيضا كيف أثر المناخ على الحياة الاجتماعية للبشر .