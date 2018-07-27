الرئاسة التركية: يتعين على الولايات المتحدة عدم تدمير التحالف مع أنقرة

قال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتعين على الولايات المتحدة إعادة النظر في نهجها أو المخاطرة بمزيد من الإضرار بتحالفها مع تركيا.

وأضاف إبراهيم قالن أن واشنطن "لم تتخذ أي خطوات ضد الجماعة الإرهابية حتى اليوم"، في إشارة إلى حركة رجل الدين الإسلامي فتح الله جولن، الذي يعيش في المنفى في الولايات المتحدة ، وتلقي أنقرة باللائمة عليه في محاولة الانقلاب في عام 2016.

وقال قالن في بيان "يجب أن تفهم الولايات المتحدة أنها لا تستطيع الوصول إلى النتائج المرجوة بتهديد تركيا بشأن قضية تدخل في اختصاص القضاء المستقل في بلادنا".

وأوضح أن لغة واشنطن التهديدية ضد تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي "غير مقبولة".