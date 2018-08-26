مدير أمن بورسعيد يتفقد استاد النادي المصري

تفقد اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، استاد النادي المصري؛ حيث تفقد مداخل ومخارج الاستاد، وكافة المدرجات.

وتأكد مدير الأمن، من توافر اشتراطات الدفاع المدني والحريق، وغرفة التحكم وسلامة عمل مرافق الاستاد؛ وذلك بهدف الاطمئنان على جاهزية الاستاد لاستضافة مباراة المصري والهلال السوداني ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والتى من المقرر إقامتها في التاسعة مساء الأربعاء المقبل.

رافق المحافظ، عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، إبراهيم شتا، المدير التنفيذي للنادي، والدكتورعبد العزيز حمدى، مدير إدارة العلاقات العامة بالاستاد.