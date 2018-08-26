إيطاليا تسمح لـ16 مهاجرا بمغادرة سفينة ديشيوتي

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أمس السبت، أنه تم السماح لـ16 مهاجرا من إجمالي 150 بالنزول الفوري من على متن سفينة ديشيوتي التابعة لخفر السواحل وذلك وسط مخاوف من إصابة بعض من هؤلاء المهاجرين بمرض السل.



وأكدت الوزارة، أمس، مغادرة الـ16 مهاجرا وهم إحدى عشرة امرأة وخمسة رجال من على متن السفينة، في حين نقلت وسائل إعلام إيطالية عن مسؤولين في وزارة الصحة الإيطالية قولهم إن عدد المهاجرين الذين غادروا السفينة هم 12 شخصا بسبب رفض العديد من هؤلاء النسوة ترك أفراد عائلاتهن.



وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بالاشتباه في إصابة اثنين من الـ16 مهاجرا بمرض بالسل، وهو مرض معد خطير يحتمل أن يؤثر بشكل رئيسي على الرئتين.



ومع ذلك، قالت مصادر أخرى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عدد الأشخاص المصابين قد يكون أعلى من اثنين.



والسل هو مرض بكتيري يؤدي في معظم الأحيان إلى الموت في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أنه يمكن علاجه، فإنه شديد العدوى وينتشر عن طريق السعال والعطس.



وأكد وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني أن أيرلندا ستقبل من 20 إلى 25 مهاجرا من السفينة.



وكتب كوفيني على موقع تويتر: "التضامن الأوروبي مهم وهذا هو ما ينبغي عمله. العمل مستمر مع شركاء الاتحاد الأوروبي بشأن حلول أكثر استدامة".



وكانت سفينة خفر السواحل الإيطالية قد أنقذت 190 مهاجرا في 16 أغسطس، ولكنها لم تحصل على تراخيص سوى يوم الاثنين بإمكانية دخول قطانيا.



وجرى إرسال 13 منهم إلى جزيرة لامبيدوسا فور إنقاذهم بينما تم السماح لـ27 قاصّرا بالنزول يوم الأربعاء عن السفينة.



وكانت السفينة رست يوم الاثنين الماضي في ميناء قطانيا في صقلية، لكن الحكومة المتشددة في إيطاليا رفضت إنزال معظم المهاجرين، حتى توافق دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على استقبالهم.



وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة دعت الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد لأزمة سياسة الهجرة "الخطيرة وغير الأخلاقية" التي أدت إلى احتجاز حوالي 150 مهاجرا على متن سفينة إنقاذ إيطالية، منذ أكثر من أسبوع.



وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي قال إن الوقت قد حان لوضع نهاية لازمة لا تزال تراوح مكانها، حيث "تتنافس دول في سباق نحو القاع.. حول من يمكنه تحمل أقل قدر من المسؤولية، تجاه اشخاص يتم إنقاذهم في البحر".



وأضاف جراندي في بيان اليوم السبت: "يا له من أمر جد خطير وغير أخلاقي، أن يتم تعريض حياة اللاجئين وطالبي اللجوء للمخاطرة، بينما الدول منخرطة في عملية شد وجذب سياسية بحثا عن حلول طويلة المدى".



وكان المهاجرون على متن السفينة "ديشيوتي" منذ أكثر من أسبوع.



واجتمع ممثلون من 12 دولة بالاتحاد الأوروبي أمس الجمعة للبحث عن حلول على المدى الطويل لقضية إنقاذ المهاجرين من مياه البحر المتوسط.



لكن المحادثات لم تسفر عن نتائج حيث لم تتوصل هذه الدول على إجراءات موحدة جديدة لإعادة توزيع المهاجرين.



يذكر أن رئيس حزب حركة خمس نجوم ونائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي دي مايو، هدد الاتحاد الأوروبي بوقف تسديد مساهمات روما في ميزانية الاتحاد.



وقال دي مايو في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من التوصل لاتفاق فورا على حل بشأن سفينة المهاجرين "ديتشوتي" وتوزيع اللاجئين على متنها، فإنه "وحركة خمس نجوم بأكملها لن يكونوا على استعداد بعد الآن لإعطاء الاتحاد الأوروبي 20 مليار يورو سنويا".



وكان السياسي الايطالي منح الاتحاد مهلة حتى انتهاء اجتماع للمفوضية الأوروبية عقد في بروكسل أمس الجمعة.



ومن ناحية أخرى، تحقق السلطة القضائية الإيطالية بشأن سالفيني بشأن قضية ديتشوتي بتهمة الاعتقال غير القانوني المزعوم وإساءة استخدام منصبه، حسبما أفادت وكالة أنباء "أنسا".



ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن سالفيني قوله إنه من "العار" أن يجري التحقيق مع وزير بسبب حمايته حدود البلاد.



وكتب وزير الخارجية الألباني ديتمير بوشاتي على موقع تويتر في وقت سابق من اليوم: "لا يمكننا أن نحل محل أوروبا لكننا دائما هنا".



من جانبها، أبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رد فعل متحفظ إزاء تهديد إيطاليا بوقف تسديد مساهماتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي حال عدم التوصل لحل في قضية اللاجئين.



وقالت ميركل على هامش زيارتها للعاصمة الأذرية باكو أمس إن هناك مناقشات جارية حاليا داخل أروقة الاتحاد الأوروبي حول توزيع اللاجئين.



وأضافت المستشارة: "كل الدول تعبر عن موقفها خلال هذه المناقشات"، موضحة أنه من المنتظر إحراز تقدم في هذا الشأن بنهاية أغسطس.



وأكدت ميركل أن المحادثات ليست سهلة على الإطلاق.



وخلال زيارته إلى أيرلندا اليوم، شدد البابا فرنسيس على خطورة أزمة الهجرة التي تواجه أوروبا.



وقال بابا الفاتيكان في خطاب له عند قلعة دبلن "ربما يكون التحدي الأكثر إزعاجا لضميرنا في هذه الأيام هو أزمة اللاجئين الكبيرة التي لن تختفي، حيث يتطلب حلها حكمة واتساعا في الرؤية، فهي تمثل مصدر قلق إنساني يتجاوز بكثير القرارات السياسية قصيرة الأجل".