تقرير إسرائيلى: خطوات أمريكية قريبة لإلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين

إدارة ترامب تهدف لوقف تمويل «الأونروا» بالكامل وإنهاء نشاطها.. و«الوكالة»: لا أحد يملك صلاحية تغيير طبيعة عملنا غير الأمم المتحدة

كشفت القناة الإسرائيلية الثانية، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، «تتجه مع بداية الشهر المقبل لإعلان خطوات تهدف لإلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين».

وذكرت القناة، فى تقرير لها، مساء أمس، أن الإدارة الأمريكية «ستعتبر أن اللاجئين الفلسطينيين يبلغ عددهم نصف مليون لاجئ فقط، وليس 5 ملايين كما تقول منظمة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)»، فى إشارة إلى الاعتراف فقط بالأشخاص الذين هجرتهم العصابات الصهيونية من قراهم ومدنهم عام 1948.

ووفقا للقناة العبرية، فإن إدارة ترامب ستتخذ سلسلة إجراءات فى هذا الإطار تتمثل بالإعلان عن وقف كامل التمويل للـ«الأونروا» فى عدد من المناطق، وإيجاد صيغة قانونية جديدة تكفل عدم نقل صفة اللاجئ بالوراثة من الأجداد والآباء إلى الأبناء.

وأشارت إلى أن هذه الخطوات قد يتم البدأ بتنفيذها فعليا الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن بعض المسئولين الإسرائيليين على اطلاع بها، وقد وصفوها بأنها «تاريخية».

وأوضحت أن هذه الخطوات تستهدف بالمقام الأول «الأونروا»، ونقل مسئولية اللاجئين الفلسطينيين إلى السلطة الفلسطينية. وقالت القناة الإسرائيلية إن «ترامب يسعى إلى تغيير المسمى الحالى للأونروا».

وذكرت أن الإدارة الأمريكية ستعمل على وقف تمويل المنظمة الأممية فى الضفة الغربية المحتلة بشكل كامل.

من جانبه، قال عدنان أبو حسنة، الناطق باسم «أونروا» فى غزة، اليوم، إن صلاحية تغيير طبيعة ومناطق عمل الوكالة، هى ملك للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يملك أحد تغييرها. وأوضح أبو حسنة، أن «الجمعية العامة للأمم المتحدة هى من منحت أونروا التفويض وفق قرار 302 الصادر عام 1948، وهى من تملك الصلاحية لتغيير التفويض».

وتابع أبو حسنة: «من أراد أن يغير طبيعة عمل أونروا أو طبيعة التفويض الممنوح لها أو مناطق عملياتها، فعليه الذهاب للجمعية العامة؛ التى منحت الوكالة التفويض». وفق ما نقلت وكالة «معا» الفلسطينية.

وتأسست «أونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين فى مناطق عملياتها الخمس، وهى: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين داخل فلسطين وخارجها، نحو 5.9 مليون لاجئ، بحسب أحدث بيانات إحصائية فلسطينية رسمية.

وينص قرار حق العودة الذى يحمل رقم 194 والذى صدر فى 11 ديسمبر 1948 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة والحصول على التعويض.

والجمعة الماضية، كشفت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، أن إدارة ترامب، قررت إيقاف مساعدات للفلسطينيين، بأكثر من 200 مليون دولار. ومطلع الشهر الحالى، ذكرت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية، أن إدارة ترامب، وبدعم من صهره ومستشاره جاريد كوشنر، وأعضاء فى الكونجرس، يعملون على إنهاء وضعية «لاجئ» لملايين الفلسطينيين من أجل وقف عمل «أونروا». وأوضحت المجلة، نقلا عن مسئولين أمريكيين وفلسطينيين (لم تكشف هوياتهم) ، أن تلك المساعى تهدف إلى «إزاحة هذه القضية عن الطاولة فى أى مفاوضات محتملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين».