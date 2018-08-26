مختار مختار : تم طردي ولا أعرف السبب

أعرب مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي عن اندهاشه الشديد بعد طرده خلال مباراة فريقه أمام الجونة على استاد السلام، والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وأصدر محمود وفا حكم اللقاء قرار بطرد مختار مختار في الدقيقة الـ76 من عمر المباراة، وبنفس المصير، حصل هشام زكريا المدير الفني للجونة على طرد في الدقيقة الـ81.

وقال مختار في تصريحات تلفزيونية لقناة " أون سبورت " عقب المباراة: "لا أعلم سبب طري من قبل الحكم، أريد أن أعرف السبب، وهذا من حقي، فكما لديه حقوق أيضا انأ لدي مثلها، فبناء على قرار الحكم سيتم إيقافي 4 مباريات".

وأضاف : "على الحكام أن يتمتعوا بالهدوء أكثر من ذللك، وأن لا يتأثروا بالضغط الموجود في المباريات، خاصة في حالات الشد العصبي بين اللاعبين".

وعلق مختار على نتيجة المباراة قائلًا: " كنا الأخطر في الشوط الأول، وكان باستطاعتنا الفوز في الدقائق الأولي من المباراة، لكن لم يحالفنا الحظ".

وعند سؤاله عن ما اذا كان التعادل سيؤثر علي طموح الإنتاج هذا الموسم أجاب : " لا أعتقد أننا سنتأثر بالتعادل ، كنا في نفس الموقف الموسم الماضي، وحققنا نتائج متميزة في النهاية".