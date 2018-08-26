التقطت الكاميرات صورا لخطأ «فادح» للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما أخفق في رسم العلم الأمريكي خلال أحد زياراته.

وقال موقع «مشابل» الأمريكي، إن «ترامب» كان معه زوجته ميلانيا ووزير الصحة إليكس آزار، خلال زيارة قاما بها إلى مستشفى أطفال بولاية أوهايو الأسبوع الماضي.

وقضى «ترامب» بعض الوقت -خلال الزيارة- مع الأطفال، حيث كانوا يجلسون على طاولة صغيرة ويقومون بالرسم، وبدأ الرئيس الأمريكي بالرسم معهم.

وبدأ «ترامب» برسم العلم الأمريكي، ولكنه أخطأ، وأضاف شريطًا باللون الأزرق إلى العلم الأمريكي، عوضًا عن الخطين الأحمر والأبيض.

يذكر أن العلم الأمريكي يحتوي على 13 شريطًا، من اللونين الأحمر والأبيض، في إشارة إلى عدد الولايات التي أعلنت الاستقلال الأمريكي.

وكان «ترامب» توعد مرارًا بعد انتخابه للأشخاص الذين لا يحترمون العلم، وكان يسعى لفرض عقوبات قاسية على الذين يقدمون على حرقه، تشمل السجن والتجريد من الجنسية.