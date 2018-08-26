جولة مفاجئة لنواب ملوي بالمنيا لمتابعة انضباط العمل بالوحدات الصحية

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تابع نواب مركز ملوي بالمنيا، العمل داخل الوحدات المحلية ومكاتب الخدمات العامة والوحدات الصحية بقرى هور وشعراوي والمحرص، وذلك في إطار الوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم ومتابعة سير العمل ومدى انضباط الموظفين في أداء الأعمال الموكلة لهم.

شملت جولة النواب الثلاثة، وهم: (محمود عبدالمعطي، ومحمد عبدالغني، وطه داوود)، المرور على وحدات الشؤون الاجتماعية لمتابعة أعمال برنامج «تكافل وكرامة»، وتفقد الوحدات الصحية بقرى هور وشعراوي والمحرص للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين ومدى توافر المستلزمات الطبية والتزام الأطباء وأطقم التمريض بالنوبتجيات ومواعيد العمل.

وبحث النواب، خلال زيارتهم لقرية هور، الشكوى المقدمة من المواطنين بشأن توافر الخبز المدعم، بحضور مدير إدارة تموين ملوي ومدير الرقابة التموينية ورئيس مكتب تموين بإبشادات.

كما تابع النواب أعمال رصف طريق (القاهرة ـ أسوان) طريق السلخانة بالمحرص، وذلك ضمن أعمال الرصف التي تجري للطرق على مستوى المدينة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل الطرق.