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البحرية الإسرائيلية تعتقل صيادين اثنين قبالة سواحل قطاع غزة

غزة- د ب أ
نشر فى : الأحد 26 أغسطس 2018 - 9:51 ص | آخر تحديث : الأحد 26 أغسطس 2018 - 9:51 ص

أفاد تقرير فلسطيني بأن البحرية الإسرائيلية اعتقلت، اليوم الأحد، صيادين اثنين قبالة سواحل قطاع غزة.

وأوضحت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أنه تم اعتقالهما قبالة سواحل السودانية شمال القطاع.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل.

وكانت إسرائيل وسعت مؤخرا منطقة الصيد المسموح للصيادين من سكان قطاع غزة بالصيد فيها.

ولم تعقب مصادر إسرائيلية على الحادثة، لكن الجيش الإسرائيلي عادة ما يبرر اعتقال واستهداف الصيادين من قطاع غزة بتجاوزهم مساحة الصيد المسموحة لهم، والتي تقول إسرائيل إن الهدف من تقييدها هو منع أية عمليات تهريب عبر مياه البحر.


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