التعادل السلبي يحسم لقاء الإنتاج والجونة بالدوري

تعادل الإنتاج الحربي سلبيا أمام ضيفه الجونة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز والتي أقُيمت على ملعب السلام.

وجاء اللقاء ضعيف من الجانبين، مع تفوق بسيط للاعبي الإنتاج الحربي، بالإعتماد على الكرات الطولية والعرضيات، فيما أتسم لعب الجونة بالدفاعي مع الأعتماد على الهجمات المرتدة.

وفشل الإنتاج الحربي تحت قيادة مختار مختار في تحقيق فوزه الثالثخلال مباراة اليوم، قبل الصدام بالأهلي حامل اللقب، في الجولة المقبلة على ذات الملعب.

وبهذه النتيجة وصل الإنتاج للنقطة 8 ويصعد للمركز الرابع مؤقتا على حساب الزمالك الذي لديه مباراة في ذات الجولة أمام نجوم إف سي والتي ستُقام غدا الإثنين، فيما أصبح رصيد الجونة 5 نقاط ليظل في المركز الحادي عشر.