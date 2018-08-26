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«الإسكان»: 6 شركات تنفِّذ «الحى اللاتينى» فى «العلمين الجديدة» على مساحة 450 فدانًا

أرشيفية
أرشيفية
كتب ــ محمد علاء:
نشر فى : الأحد 26 أغسطس 2018 - 8:17 م | آخر تحديث : الأحد 26 أغسطس 2018 - 8:17 م

أعلن رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان مصطفى مدبولى، إسناد أعمال تنفيذ «الحى اللاتينى» فى مدينة العلمين الجديدة بطابع الإسكندرية القديمة إلى 6 شركات مقاولات مصرية كبرى.

وأشار مدبولى، فى تصريحات صحفية، اليوم، إلى تنفيذ «الحى اللاتينى» بنمط الطراز المعمارى الرومانى والإغريقى القديم، على مساحة 450 فدانا، مضيفًا: سيضم نحو 12 ألف وحدة سكنية، بجانب الخدمات المختلفة: التعليمية، والصحية، والدينية، والتجارية اليومية، وغيرها.

وأشار رئيس الوزراء أن متوسط عدد الأدوار بالمبانى المقرر تنفيذها فى «الحى اللاتينى» يتراوح بين دور أرضى + 4 أدوار، ودور أرضى + 7 أدوار.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الإسكان، هانى يونس، إن «الحى اللاتينى» يقع فى المنطقة الجنوبية لمدينة العلمين الجديدة، وسيكون قريبًا من منطقة الجامعات ومدينة التراث والثقافة، وكذلك مجمع السينمات والمسرح.

من جهة أخرى قال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، خالد عباس، إن فرع الدقى فى بنك التعمير والإسكان بدأ اليوم، وحتى 26 سبتمبر المقبل، تلقى المبلغ المكمِّل لنسبة 10% من ثمن الوحدة قيمة مقدم حجز شقق المرحلة الأولى من مشروع «كابيتال ريزيدانس» فى الحى السكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى أغلقت الوزارة باب الحجز فيها، منتصف ليل أمس، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء.


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