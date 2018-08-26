شهد موسم الصيف الحالى، إعلان العديد من النجوم عن طرح ألبومات غنائية مصورة، تطرح عبر موقع «يوتيوب»، الذى أصبح طرفا فى معادلة المنافسة فى عالم الموسيقى، حيث أصبحت نسبة نجاح الأغنية تقاس حسب عدد مشاهداتها، وتجنبا للتكلفة المرتفعة لجأ معظم النجوم إلى «Lyrics Videos»، حيث تكتب كلمات الأغنية بطريقة جاذبة عبر برامج الجرافيك، حتى لا تكون مملة عند طرحها على موقع «يوتيوب» وتحقق مشاهدات مرتفعة.

من بين الفنانين الذين طرحوا ألبوماتهم كاملة مصورة، بعضها بطريقة الفيديو كليب، وبعضها بطريقة «ليركس فيديو»، الفنان تامر حسنى، الذى قرر عدم طباعة ألبوم «عيش بشوقك»، وطرحه بطريقة مختلفة، على «فلاش ميمورى»، كما طرح جميع أغانيه الـ13 بطريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، مؤكدًا أنه ظل على مدى عامين يحضر لأفكارها.

تعاون تامر حسنى فى ألبومه مع كل من الشعراء؛ أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وتامر حسين، وأيمن عزمى، وصابر كمال، ومصطفى حسن، ورمضان محمد، وطارق فيصل، وهانى أبو النجا. ومن الملحنين تامر على، ومحمد يحيى، وعلى شعبان، وشريف بدر، وبلال سرور، أما الموزعون فهم تميم، وجلال حمداوى، وتوما أحمد عادل، وفهد، وشريف مكاوى، وهيثم راضى، ويحيى يوسف، ووسام عبدالمنعم، وبلال سرور.

وأوضح تامر حسنى، أن هدفه من تصوير جميع أغانى الألبوم، هو إضافة الأفكار الجديدة المبنية على الجرافيك، وتغيير إطار الحب التقليدى الملتصق تماما بالواقع، وأفكار أخرى للتطوير والتى يعتبرها بمثابة إطار عام لنوع الموسيقى بعيدا عن التمثيل الدرامى.

الألبوم الثانى، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، بدأت فى طرح أغانى ألبومها الجديد «حواء»، عبر قناتها بموقع يوتيوب، يفصل بين كل واحدة والأخرى يومان، وتحرص فيها على أن تكون بطريقة مصورة، أقرب إلى Lyrics Videos، حتى تكون جاذبة للمتفرج.

وتظهر هيفاء فى كل أغنية، بشكل مختلف وهى تغنى على طريقة الـOne Shot، وذلك من أجل الترويج للأغنيات على موقع يوتيوب.

الألبوم يضم 15 أغنية باللهجتين المصرية واللبنانية، منها «كان زمان»، «إضحك»، «وحشنى»، «إجمدى»، «فى يوم من الأيام»، «مزيكا»، طرحت منها 4 أغنيات بشكل منفرد هى: «قلها بحبك، ماتيجى نرقص، أهضم خبرية وتوتة».

وتعاونت فى الألبوم مع عدد من الشعراء منهم أمير طعيمة، تامر حسين، عزيز الشافعى، شادى نور، عمرو المصرى، أحمد عادل توفيق، كما تشارك شخصيا للمرة الاولى فى كتابة أغانى منه.

كما تتعاون مع عدد من الملحنين منهم محمد وزيرى، محمد يحيى، عزيز الشافعى، أحمد برازيلى، ولال سرور، وخالد جنيدى. أما التوزيع فيشارك فيه كل من هادى شرارة، شريف مكاوى، رامى بلازن ويحيى يوسف.

من الألبومات التى يحرص صناعها على أن تطرح أغانيها بطريقة مصورة، الفنانة اللبنانية إليسا حيث طرحت واحد لأغنية «إلى كل اللى بيحبونى»، بطريقة الفيديو كليب ثم طرحت باقى أغانى الألبوم بطريقة Lyrics Videos.

أما الفنان أحمد مكى، الذى أكد أنه لن يطرحه بشكل تقليدى، ولكنه قرر أن يطرح كل شهرين أغنية من الألبوم الذى انتهى بالفعل من تسجيل أغانيه، وطرح منه أغنية «آخرة الشقاوة»، عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب».

يقول مكى، أنه لن يقوم بطرح ألبومه الجديد بنفس طريقة ألبومه السابق «أصله عربى» عام 2012، لقناعته أن الأغانى المصورة عندما تطرح بشكل منفرد، يكون لها نصيب أكبر من النجاح، وبناء عليه قرر طرح أغنية واحدة على فترات متباعدة.

وأوضح مكى، أنه لن يكرر خطأ الالبوم السابق، عندما اكتفى بتصوير أغنية «قطر الحياة» التى حققت ملايين المشاهدات عبر يوتيوب، فى حين لم يلتفت الجمهور إلى بعض الأغانى الأخرى فى الألبوم التى كان يراها بنفس أهمية وجودة «قطر الحياة»، مثل «أيام زمان» و«كانت هتفرق فى الوداع».

من الأغانى السنجل التى طرحت على موقع «يوتيوب» أخيرا بطريقة Lyrics Videos «سوبر مان» للفنانة سميرة سعيد، و«متلخبطة» للفنانة أنغام، و«انت الإحساس» للفنانة جنات، و«ياهو» للفنان نجوى كرم، و«أنت أقوى» لأحمد جمال، و«بالصدفة» لوائل جسار، و«فيها وفيها» للتونسية لطيفة.

وعلى الرغم من أن محمد رمضان، يخوض تجربة الغناء لأول مرة، وهو ليس مطربا محترفا، إلا أنه يحرص أكثر من نجوم الغناء على تصوير أغانيه بطريقة الفيديو كليب، وهو ما حدث فى أغنيتيه «نمبر وان»، و«الملك»، وقرر «رمضان» أنه سيستمر فى طرح أغانى منفرده، يستطيع جمعها فيما بعد فى ألبوم كامل.