منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية والأزمات تلاحقه، بدءًا بما تردد عن علقاته الجنسية المشبوهة قبل دخوله العمل السياسي، مرورا بفضيحته الجنسية مع ممثلة إباحية، وصولا إلى اعتراف حارس فندقه اليوم بوجود إبن غير شرعي له.

و ترصد "الشروق" أزمات الرئيس الأمريكي..

• ابن غير شرعي

خرج الحارس السابق في برج ترامب بنيويورك اليوم السبت عن صمته، وزعم أن الرئيس ترامب أنجب طفلا غير شرعيًا من إحدى الخادمات خلال الثمانينيات، وحرص على عدم إخبار أحد.

كان الحارس السابق في برج ترامب بنيويورك قد تلقى 10 آلاف دولار؛ كي يتستر على فضيحة جنسية قديمة للرئيس، وفق ما نقلته شبكة "CNN" الأمريكية.

• كتاب عن النساء في حياة ترامب

تنتظر مكتبات أمريكا في أكتوبر المقبل كتاب "أغلال ذهبية" لناشرته "نينا بورلي"، والذي يكشف عن النساء في حياة ترامب وعلاقاته النسوية، وسيتضمن الكتاب معلومات عن 10 نساء زعمن التحرش من قبل ترامب، إضافة إلى معلومات عن والدته، زوجاته الثلاث، شقيقاته، ابنتيه، والنساء اللاتى عملن معه، معتمدا في عرضه على الصحافة الاستقصائية والتحليل.

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• خرق قوانين الانتخابات

اعترف "مايكل كوهين"، المحامي السابق لترامب بأمس الأول أمام المحكمة، بارتكاب 5 تهم تتعلق بالاحتيال الضريبى والمصرفى وخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية، مُقرا بأنه سدد بطلب من ترامب مبلغى 130 و150 ألف دولار، لامرأتين ادعتا أنهما أقامتا علاقات مع موكله، فى محاولة لشراء سكوتهما للتأثيرعلى الانتخابات الأمريكية عام 2016، ما أدى الى تزايد الحديث في وسائل الإعلام الأمريكية عن احتمالات "عزل ترامب".

• التمويل الروسي في الانتخابات

اعتراف المحامي السابق لترامب "مايكل كوهين" الشهر الماضي أمام قاض فيدرالي ، أنه قام بمساهمات مالية غير قانونية لحملة ترامب الانتخابية، بناء على طلب الرئيس، وبحسب شبكة "CNN"، فقد أدعى أن ترامب كان يعلم بشكل مسبق عن اجتماع يونيو 2016، في برج ترامب والذي شهد عرضا من الروس بتقديم معلومات لحملته لتشويه سمعة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

• علاقة مع ممثلة الإباحية 2018

كانت ستورمي دانيالز ممثلة الأفلام الإباحية قد اقامت علاقتها مع ترامب في عام 2006.

تم الكشف عن تسجيل صوتي لترامب وهو يطلب من محاميه الخاص دفع المال لفتاة تعمل عارضة في مجلة "بلاي بوي" الإباحية، بسبب إقامته علاقة مشبوهه معها.

• 3 سيدات طالبن الكونجرس بالتحقيق في التحرش

في ديسمبر من العالم الماضي، طالبت ثلاث سيدات الكونغرس الأمريكي بفتح تحقيق في شكاوى التحرش الجنسي التي تقدمن بها ضد الرئيس دونالد ترامب، واتهمت السيدات، خلال مؤتمر صحفي، ترامب بتعمد ملامستهن، أو ملاطفتهن، أو تقبيلهن جبرا، أو الإساءة إليهن، أو مضايقتهن، وقالت إحداهم و تدعي "ليدز"، إنها جلست إلى جانب ترامب في مقاعد درجة رجال الأعمال أثناء رحلة جوية إلى نيويورك، وتحرش بها جنسيا.

• تهرب ضريبي عام 2016

في أكتوبر قبل عامين نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، وثائق تفضح تهرب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، من دفع ضرائب الدخل الفيدرالية على مدى 18 عاما، وكانت المرشحة الديمقراطية "هيلاري كلينتون" فتحت الملف علانية في مناظرتها مع ترمب، وفيما كانت تقول إنه "دفع صفرا"، قاطعها بقوله"ذكي".

ما مصير الرئيس؟

الأزمات المتكررة التي لازالت تلحق بترامب حتى الآن؛ لربما تجعله أكثر عرضة للعزل من منصبه قبل قضاء مدة حكمة الرئاسية، فهل سيلقي نفس مصير الرئيس الأمريكي "أندرو جونسون"؟ أم سيجبر على الاستقالة مثل ريتشارد نيكسون؟