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الأهلي يواصل تدريباته ببرج العرب استعدادا لكمبالا

عمرو فهمي
نشر فى : الأحد 26 أغسطس 2018 - 11:10 م | آخر تحديث : الأحد 26 أغسطس 2018 - 11:12 م

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  مرانه اليوم  مساء اليوم على الملعب الفرعي لستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن المعسكر المغلق الذي يُقام استعدادًا لمواجهة كامبالا سيتي الأوغندي.

 

وحرص الجهاز الفني للفريق، بقيادة باتريس كارتيرون، على تثبيت بعض الجُمَل الفنية والتكتيكية، الخاصة بمواجهة كامبالا سيتي، خلال فقرات المران.

 

واستمر المران لمدة 90 دقيقة، شارك خلالها جميع اللاعبين، واستقر الجهاز الفني على بعض الأمور الفنية بشكل كبير استعدادًا لمباراة الثلاثاء.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة كامبالا سيتي الأوغندي، في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها التاسعة مساء بعد غدٍ، الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.


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