أجيري يستقر على قائمة المحليين بالمنتخب لمواجهة النيجر

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استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على قائمة اللاعبين المحليين المقرر ضمهم لمعسكر المنتخب استعدادا لمواجهة النيجر ٨ سبتمبر المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ بالكاميرون.

وعلم "الشروق" أن قائمة المنتخب المقرر إعلانها خلال الساعات المقبلة تضم ٧ لاعبين من الأهلي وثلاثة لاعبين من الزمالك، بالنسبة للاعبي الأهلي المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب هم: الحارس محمد الشناوي، وأحمد فتحي وسعد سمير وأيمن شرف وعمرو السولية وصلاح محسن، وكذلك عودة وليد سليمان في مفاجأة غير متوقعة.

وبالنسبة لثلاثي الزمالك هم: الحارس محمود عبدالرحيم جنش، وطارق حامد، ويوسف أوباما بعد تألقه في الفترة الماضية.

وبذلك تضم القائمة في حراسة المرمى الثلاثي محمد الشناوي ومحمد عواد ومحمود جنش، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن القائمة الرسمية بشكل كامل خلال ساعات.