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الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة اليوم 34

أحمد العيسوي
نشر فى : الأحد 26 أغسطس 2018 - 11:01 ص | آخر تحديث : الأحد 26 أغسطس 2018 - 11:01 ص

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوبه نهارًا، لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم:
الصغرى العظمى
القاهرة 25 34
وسط الدلتا 24 35
الإسكندرية 22 31
الإسماعيلية 22 35
شرم الشيخ 30 37
بني سويف 25 35
أسيوط 24 36
أسوان 28 42
حلايب 27 34


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