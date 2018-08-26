منتخب ناشئي السلة يخسر من مالي ببطولة أمم إفريقيا

خسر المنتخب الوطني لكرة السلة تحت الـ18 عاما أمام منتخب مالي 93-47 مساء اليوم الأحدفي الجولة الثانيةلبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمالي في الفترة من 24 أغسطس حتى 2 سبتمبر المقبلة.

وكانت نتيجة الربع الأول تشير بتقدم مالي بفارق أربع نقاط على المنتخب الوطني بواقع نتيجة 18/14 ، وارتفع الفارق بين المنتخبين إلى 26 نقطة بواقع 47/26 لصالح مالي، وفشل المنتخب الوطني في العودة بنتيجة المباراة حيث خسر الربع الثالث بنتيجة 74/36 والربع الرابع 93/47.

وكان المنتخب قد حقق الفوز في الجولة الأولى أمام منتخب غينيا بنتيجة 111-61 والتي أقيمت السبت الماضي.

وتلعب مصر في المجموعة الأولى التي تضم كلا من مالي البلد المنظم ، ليبيا ،غينيا ، أوغندا والكونجو الديمقراطية.

ويقود المنتخب فنيًا، رفيق يوسف الذي تولى تدريب الفراعنة خلفا لأحمد مرعي المدرب السابق الذي اعتذر عن استكمال مهمته مع المنتخب بعد توليه قيادة فريق شباب أهلي دبي الإماراتي.

ويشارك المنتخب في هذه البطولة بـ12 لاعبا، هم " كريم حاتم، مؤمن موسى، معاذ أيمن، سيف صلاح، أدهم الصباغ، عبد الرحمن سمير، يوسف المعداوي، ياسين أسامة، زياد صقر، عمر طارق، محمود نور الدين، إبراهيم هشام".