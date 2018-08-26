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تفتتح مؤسسة «مصر الخير»، الخميس المقبل، وحدة جديدة للأمراض النفسية والعصبية ووحدة أمراض الدم والوراثة بمستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، بحضورالدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، ومحمد عبدالرحمن نائب العضو المنتدب للمؤسسة.

وقامت المؤسسة بتطوير بنيتها التحتية ودعمها بالأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لخدمة الأسر الأكثر احتياجا، حيث تقدم المستشفى الخدمة الطبية لـ3 محافظات (البحيرة، ومطروح، والإسكندرية).

ويشارك في الافتتاح عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال بالمحافظة.