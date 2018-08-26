أحمد ناجي يوجه رسالة للحضرى: «أسطورة لن تتكرر»

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حرص أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، على توجيه رسالة خاص إلى عصام الحضري حارس مرمي فريق الإسماعيلي والمنتخب السابق.

وقال ناجى في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي:"الجهاز الفني للمنتخب كان حريص على متابعة عددا من اللاعبين المميزين بفريقي الإسماعيلي والمقاصة من المدرجات لبحث انضمامهم للمعسكر المقبل".

وكان ناجي حضر مباراة الإسماعيلى أمام نظيره مصر المقاصة فى رابع جولات الدورى المحلى، والتي فاز بها الدرويش بهدف دون رد من متوقيع المدافع ريتشارد بافور، بجانب سان خوان المدرب العام للمنتخب.

وأكد ناجي في تصريحاته: "نسعى لتشكيل جيل جديد يكون قادرا على تحقيق نتائج تكون على قدر طموحات جماهير الكرة المصرية".

وواصل :"المكسيكي خافيير أجيري المدير الفنى لديه تطلعات كبيرة وتحقيق الانجازات من خلال ضم لاعبين شباب قادرين على عمل الاضافة الفنية المميزة ".

وعن اعتزال عصام الحضرى فضل مدرب حراس المنتخب توجيه رسالة قائلا : "أسطورة لن تتكرر، أتمنى له التوفيق حقق مسيرة عامرة بالانجازات الدولية ، المنتخب بالتأكيد سيفقد جزء كبير باعتزاله لكنى على ثقة فى قدرات ثلاثى الحراس محمد عواد ومحمد وأحمد الشناوى على التألق إلي جانب شريف إكرامي".