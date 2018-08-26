عودة الصحفية الألمانية «تولو» المعتقلة في تركيا إلى بلادها

تعود إلى ألمانيا اليوم الأحد، الصحفية والمترجمة الألمانية "ميسالي تولو" بعد إلغاء حظر السفر، الذي كان مفروضا عليها في تركيا.

ومن المنتظر أن تهبط الطائرة، التي تقل تولو، بصحبة ابنها الصغير، في مطار شتوتجارت جنوبي ألمانيا، وتعتزم «تولو» الإدلاء بتصريحات بعد ظهر اليوم.

ولدت «تولو» في مدينة أولم جنوبي ألمانيا، وتلقت تعليمها المدرسي هناك، وتقطن عائلتها حاليا مدينة «نوي - أولم».

وألغت محكمة تركية مؤخرًا حظر السفر المفروض على «تولو»، وكان القرار بمثابة مفاجأة، حيث قضت محكمة أخرى، في اسطنبول، في إبريل الماضي بالإبقاء على الحظر.

ومن المقرر، أن تستأنف محاكمة الصحفية الألمانية في تركيا يوم 16 أكتوبر المقبل بتهم تتعلق بالدعاية للإرهاب والانتماء للحزب الشيوعي التركي المتطرف، الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية.

يذكر، أنه تم الإفراج عن «تولو» على ذمة القضية في 18 ديسمبر الماضي، ولكن تم منعها من مغادرة البلاد.

وتسببت قضية «تولو»، بالإضافة إلى قضية دينيز يوجيل، مراسل صحيفة «دي فيلت» الألمانية، والناشط الحقوقي بيتر شتويتنر، في توتر شديد في العلاقات بين أنقرة وبرلين.

وقال والد الصحفية، «علي رضا تولو»، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» أول أمس الجمعة، إن كريمته تعتزم العودة إلى تركيا، حيث أن زوجها لا يزال هناك.

وفرضت السلطات التركية حظر سفر على زوج «تولو» على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب أيضا.

وأعرب الأب عن عدم شعوره بالقلق إزاء إمكانية القبض على ابنته مجددًا حال عودتها إلى تركيا، وقال: «بالتأكيد، ستسافر إلى تركيا مجددا، شريطة أن يسمح لها بدخول البلاد».