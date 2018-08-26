«مكافحة الفيروسات الكبدية»: فحص المرضى في 3800 موقع خلال 7 أشهر

قال الدكتور يحيى الشاذلي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن المرحلة الثانية من الفحص الشامل لفيروس سي، ستنقسم إلى 3 أجزاء، موضحًا أن فحص المرضى خلال شهري أكتوبر ونوفمبر سيشمل 9 محافظات، أما ديسمبر ويناير وفبراير فسيشمل 11 محافظة، ومارس وأبريل سيشمل 7 محافظات.



وأضاف «الشاذلي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أنه سيتم فحص المرضى في 3800 موقع، خلال فترة تصل إلى 7 أشهر، مستطردًا أنه ستم تدريب حوالي 800 طبيب وممرض، بالإضافة إلى 200 من مدخلي البيانات.



وأشار إلى استمرار التدريبات للأطباء والممرضين، من أجل العمل بكفاءة، والتدريب على أخذ العينة من المريض، ومن ثم معرفة العينة الإيجابية، متابعًا: «وفي نفس الوقت التدريب على قياس الضغط والسكر، ووزن وطول المريض».



واستطرد أنه سيتم توجيه هؤلاء المرضى إلى جهات العلاج المختلفة، بعد اكتشاف المرض، موضحًا أنه سيتم عمل فحص طبي لـ45 مليون مواطن، للكشف عن فيروس سي بالإضافة إلى الضغط والسكر والسمنة.



