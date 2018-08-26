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بيشكتاش يضم حارس ليفربول المغضوب عليه

محمد كمال
نشر فى : الأحد 26 أغسطس 2018 - 3:42 م | آخر تحديث : الأحد 26 أغسطس 2018 - 3:42 م

رحب بيشكتاش التركي بحارسه الألماني الجديد لوريس كاريوس ، القادم على سبيل الإعارة لمدة عام من ليفربول الإنجليزي .

وإنضم كاريوس إلى بيكشتاش بعدما تعاقد ليفربول مع الحارس البرازيلي اليسون بيكير من روما الإيطالي ، ليفقد الحارس الألماني أي فرصة في البقاء اساسياً بعدما أخطىء مرتين في نهائي دوري أبطال اوروبا امام ريال مدريد الموسم الماضي .

وقال بيشكتاش عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك : كاريوس ...مرحباً بك في بيشكتاش .

وكان كاريوس قد إنضم إلى ليفربول قادماً من ماينز في صيف 2016 ، حيث شارك في 49 مباراة مع "الريدز " .


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