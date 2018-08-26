السجن 5 سنوات لمتهم بحرق نقطة شرطة المنيب

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، بالسجن 5 سنوات لمتهم بحرق نقطة شرطة المنيب في ذكرى احتفالات ثورة 25 يناير عام 2014.

كانت ذات المحكمة أصدرت حكما غيابيا بالسجن المشدد 10 عامًا على المتهم محمد ماهر، إلا أن سلم الأخير نفسه لقوات الأمن وطلب إعادة إجراءات محاكمته مجددًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني، وسامي زين الدين، وعفيفي عبد الله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وفي 23 ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة جنايات الجيزة، أحكاما بمعاقبة 13 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 10 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم في القضية رقم 1604 جنايات الجيزة: استعراض القوة والتجمهر، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.