الأحد 26 أغسطس 2018 12:12 م القاهرة القاهرة 31.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟

النتـائـج تصويت

الرئيس الفلبيني يختار رئيسة جديدة للمحكمة العليا

مانيلا- د ب أ
نشر فى : الأحد 26 أغسطس 2018 - 10:04 ص | آخر تحديث : الأحد 26 أغسطس 2018 - 10:04 ص

اختار الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، خصما رئيسيا لرئيسة المحكمة العليا المعزولة ماريا لورديس سيرينو، لتحل محلها، لكن الرئيسة الجديدة ستتولى المنصب لمدة شهرين فقط.

وقال وزير العدل، ميناردو جويفارا، للصحفيين يوم السبت، إن تعيين تيريسيتا ليوناردو دي كاسترو، كرئيس جديد للمحكمة العليا سيجري الانتهاء منه رسميا يوم الثلاثاء المقبل، وفقا لما ذكرته تقارير وسائل الإعلام المحلية.

وستحل "دي كاسترو"، 69 عاما، محل "سيرينو"، أول قاضية تتولى هذا المنصب، والتي عزلت من منصبها عن طريق تصويت من زملائها في المحكمة العليا في مايو بعد اتهامها بعدم الإفصاح عن جميع أصولها المالية.

وقال "جويفارا"، إن تعيين "دي كاسترو" كرئيسة للمحكمة هو "خاتمة مناسبة لمسيرتها الرائعة في كل من وزارة العدل والقضاء".

وأشاد هاري روكي، المتحدث باسم الرئاسة، بالقاضية "دي كاسترو" ووصفها بأنها "أفضل خيار"، قائلا إنها أثبتت كفاءتها منذ تعيينها قاضية في المحكمة العليا في عام 2007.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك