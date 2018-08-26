الرئيس الفلبيني يختار رئيسة جديدة للمحكمة العليا

اختار الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، خصما رئيسيا لرئيسة المحكمة العليا المعزولة ماريا لورديس سيرينو، لتحل محلها، لكن الرئيسة الجديدة ستتولى المنصب لمدة شهرين فقط.

وقال وزير العدل، ميناردو جويفارا، للصحفيين يوم السبت، إن تعيين تيريسيتا ليوناردو دي كاسترو، كرئيس جديد للمحكمة العليا سيجري الانتهاء منه رسميا يوم الثلاثاء المقبل، وفقا لما ذكرته تقارير وسائل الإعلام المحلية.

وستحل "دي كاسترو"، 69 عاما، محل "سيرينو"، أول قاضية تتولى هذا المنصب، والتي عزلت من منصبها عن طريق تصويت من زملائها في المحكمة العليا في مايو بعد اتهامها بعدم الإفصاح عن جميع أصولها المالية.

وقال "جويفارا"، إن تعيين "دي كاسترو" كرئيسة للمحكمة هو "خاتمة مناسبة لمسيرتها الرائعة في كل من وزارة العدل والقضاء".

وأشاد هاري روكي، المتحدث باسم الرئاسة، بالقاضية "دي كاسترو" ووصفها بأنها "أفضل خيار"، قائلا إنها أثبتت كفاءتها منذ تعيينها قاضية في المحكمة العليا في عام 2007.