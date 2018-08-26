هازارد قائدا لتشيلسي أمام نيوكاسل يونايتد

أعلن الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي، عن قائمة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: أزبيلكويتا - لويز - روديجر - الونسو.

خط الوسط: جورجينيو - كوفاسيتش – كانتى.

خط الهجوم: بيدرو - موراتا - هازارد.

ويشارك النجم البلجيكي إيدين هازارد للمرة الأولي مع البلوز في هذا الموسم كأساسيا، وذلك بعد تواجده كبديل فى المبارتين السابقتين أمام كل من أرسنال وهدرسفيلد.

ويحل تشيلسي صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط ضيفا ثقيلا على فريق نيوكاسل، الذي يحتل المركز الـ15 برصيد نقطة واحدة مساء اليوم على ملعب " سانت جيمس بارك" في إطار مباريات الجولة الثالثة بالبريميرليج.