صلاح يهاجم اتحاد الكرة من جديد: «لماذا تتجاهلون رسائلي»

هاجم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف في ليفربول الإنجليزي مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة من جديد متهما أنهم لا يسعون لحل مشاكله ويتاجهلون رسائله ووكيله ومحاميه الخاص رامي عباس.

وغرد صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا".

وأضاف: "ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي ... لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!".

وبدأت الأزمة بين وكيل صلاح واتحاد الكرة في أبريل الماضي قبل مشاركة المنتخب في كأس العالم الأخيرة بروسيا بعدما أعلن رامي عباس عيسي وكيل صلاح عن وجود أزمة مع الجبلاية بسبب إستخدام الشركة الراعية للاتحاد صورة اللاعب وإسمه في حملات إعلانية وتسويقية دون الرجوع للاعب ووكيله.

قبل أن يعلن اتحاد الكرة حل الأزمة وإزالة صورة الفرعون المصري في من على طائرة المنتخب وجميع الحملات الدعائية قبل المشاركة في مونديال روسيا، لتبدأ أزمة جديدة بتلبية المنتخب دعوة رمضان قاديروف زعيم الشيشان ومنحه المواطنة الفخرية في مقر إقامة المنتخب في جروزني أثناء كأس العالم، وهو ما تسبب في هجوم الصحف الإنجليزية على صلاح بسبب ظهوره مع قاديروف الذين يعتبرونه بالزعيم الديكتاتور.