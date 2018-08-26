الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 48

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، وفاة 3 حالات جديدة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 48.



وأشار رئيس البعثة الطبية للحج، الدكتور محمد شوقي، إلى أن المتوفيين، هم الحاجة نبوية السيد إبراهيم سالم (43 عامًا، من محافظة الجيزة)، والحاجة رئيفة محمد عثمان زغلف (78 عامًا، من الدقهلية)، وتوفيتا بمكة المكرمة، والحاجة إكرام محمد رضوان السيد (65 عامًا، من كفر الشيخ)، التي توفيت بالمدينة المنورة، لافتًا إلى أنهم جميعًا يتبعون الحج السياحي.



وأكد «شوقي» أن الحجاج توفوا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مشيرًا إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغًا بالوفاة، مضيفًا أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.