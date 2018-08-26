القوى العاملة: نعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالجامعات والمؤسسات الحكومية

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان سعي الوزارة لتسخير كافة الإمكانيات بمختلف المديريات التابعة لها بالمحافظات لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في الجامعات وكافة المؤسسات الحكومية.

جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الأحد، فعاليات الملتقى الأول للسلامة والأزمات والكوارث بكلية الهندسة - جامعة المنوفية، بحضور السكرتير العام لمحافظة المنوفية الدكتور أيمن مختار والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية.

وقال سعفان "إن عقد مثل هذه الملتقيات بالمحافظات يهدف إلى الارتقاء بالأداء الحكومي، وحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة باعتبارها من أهم قطاعات سوق العمل، مؤكد أنه تم حصر حوالي مليونين و300 ألف شخص كقاعدة بيانات أساسية تعمل عليها الوزارة؛ لتوفير كافة احتياجاتهم من خلال إطلاق مبادرة (حماية)، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوفير الحماية والأمان الاجتماعي لهم".

ومن جهته، قال السكرتير العام للمحافظة الدكتور أيمن مختار "إن الدولة تولي اهتماما كبيرا لرفع الوعي الوقائي بمقتضيات السلامة والصحة المهنية، حيث أن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية يتطلب تكاتف كافة الأطراف للوصول للهدف المنشود للارتقاء بالاقتصاد المصري من خلال توفير بيئة عمل آمنة".

وبدوره، قال رئيس الجامعة الدكتور معوض الخولي "إن هذا الملتقي تم تنظيمه بالتعاون بين الجامعة ووزارة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للمحافظة لمدة 4 أيام؛ بهدف التعريف بأهمية السلامة والصحة المهنية لمختلف القطاعات الحكومية المختلفة، وخاصة الصحة والكهرباء والتعليم والإسكان والمرافق والطرق والنقل والبيئة والشباب والمياه والصرف، بالإضافة إلى المنشآت الصناعية.. مشيرا إلى قيام الجامعة بإطلاق قوافل توعوية لمواجهة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها ومواجهة الطوارئ".

وفي ذات السياق، سلم الوزير وسكرتير عام المحافظة ورئيس الجامعة، على هامش المؤتمر، 1150 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بسجلات مديرية القوى العاملة بالمنوفية بما يعكس مدى اهتمام الدولة بهذه الفئة.

وقد حضر حفل الافتتاح الدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور علوي الخولي عميد كلية الهندسة، وعفيفي محمد عفيفي وكيل وزارة القوى العاملة بالمنوفية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.