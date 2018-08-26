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هيفاء وهبي تطرح «صباحو ورد».. رابع أغاني ألبومها الجديد

كتبت- دينا درويش:
نشر فى : الأحد 26 أغسطس 2018 - 2:47 ص | آخر تحديث : الأحد 26 أغسطس 2018 - 2:47 ص
طرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أغنية «صباحو ورد» من ألبومها الجديد «حوا»، من كلمات سلامة علي، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام.

وكانت هيفاء قد طرحت أغنية واحشني أول أغاني الألبوم، وحققت الأغنية 3 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، ثم طرحت أغنية «جني الصبي» وحققت 2 مليون مشاهدة، وهي من كلمات جاد الخوري، وألحان Niiis وتوزيع موسيقي سليمان دميان وطارق مجدلاني.

ومنذ 3 أيام، أطلقت أغنية «هفضل» وهي من كلماتها، وألحان محمد الوزيري، وتوزيع شريف مكاوي، وحققت الأغنية مليون ونصف مشاهدة.


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