مدافع ليفربول يشيد بقدرة صلاح في إنهاء الهجمات

أشاد ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول، بالنجم الدولي المصري محمد صلاح زميله في الفريق، بعد أن نجح في تسجيل هدف الريدز الوحيد أمام برايتون وحصد الثلاث نقاط خلال الذي جمعهم أمس السبت ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أرنولد في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي أنه سعيد بتحقيق الإنتصار وإعتلاء صدارة الدوري، وأن محمد صلاح أثبت أنه قادر على إنهاء الفرص بطريقة رائعة.

وأضاف أرنولد: " صلاح نجح في إثبات قدراته، ونجح أمام برايتون في إحراز هدف، أتيحت له فرصة واحدة ونجح في وضع الكرة داخل الشباك".

يذكر أن الدولي المصري محمد صلاح قد نجح في حصد 3 نقاط لفريقه بتسجيل هدف مباراة ليفربول وبرايتون الوحيد، وبهذا الإنتصار إعتلى الريدز صدارة البريميرليج برصيد 9 نقاط من ثلاث إنتصارات متتالية.