السيسي يوافق على قرضين لشراء 13 قاطرة للمترو ومكافحة أنفلونزا الطيور

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 99 لسنة 2016، بالموافقة على اتفاق قرض مترو القاهرة، لشراء 13 قاطرة لخط المترو الثاني، ذلك الاتفاق الموقع بالقاهرة بتاريخ 8 ديسمبر 2015، بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 100 مليون يورو.

كما نشرت الجريدة أيضاً قرار «السيسي» رقم 443 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامي للتنمية، للمساهمة في تمويل إضافي لمشروع مكمافحة انفلونزا الطيور، وذلك بمبلغ يعادل نحو 10 ملايين دولار أمريكي، تلك الاتفاقية الموقعة في 18 مايو 2017.