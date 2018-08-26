الداخلية تشدد إجراءتها الأمنية برفح والشيخ زويد

قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية، إن الوزارة شددت من إجراءاتها الأمنية فى شمال سيناء ومدن القناة الثلاثة لمواجهة الإرهابيين والوقوف بحسم ضد أى محاولات من كل من تسول له نفسه اتخاذ التورط فى أعمال مناهضة للدولة.

ودعمت وزارة الداخلية بحسب المصدر قوات الأمن بعدد من فرق الأمن المركزى والقوات المتخصصة فى مواجهة الإرهاب وركزت التشديدات الأمنية على المحاور الرئيسية والكمائن الثابتة والدورية وتجولت القوات المدعمة بالدبابات والأسلحة الأوتوماتيكية فى عدد من النقاط للتأكيد على جهازية القوات فى مناطق رفح والشيخ زويد وعدد من القرى المختلفة ومدينة العريش.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد وجه، اليوم، مساعديه وقيادات الامن بمحافظات سيناء والقناة بالتشديد فى الإجراءات الأمنية تحسبا للمحاولات البائسة للإرهابيين وجاءت التوجيهات على خلفية إحباط محاولات الإرهابيين أمس على الكمين بالكيلو 17 غرب العريش والعثور بحوزتهم على أسلحة وذخائر وكاميرات.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد أحبطت هجوما إرهابيا على كمين «الميدان 2» بالطريق الساحلى لمدينة العريش وقامت بتصفيه 4 تكفيريين وأصابت 2 آخرين وعثر بحوزة العناصر الإرهابية على 4 أسلحة آلية و30 خزنة آلية وقنابل يدوية، وقاذف آر بى جى وحزامين ناسفين، وكاميرا للتصوير كانت مستخدمة أثناء الهجوم، كما عثر على 10 عبوات ناسفة بجوار الكمين.