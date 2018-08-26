«الوفد» يجري مشاورات لضم نواب حزبيين ومستقلين لائتلاف برلماني جديد باسمه

الهضيبي: الوفد يسعى لضم 300 نائب مستقل للائتلاف.. وتشكيله يعني خروج نواب الوفد من «دعم مصر»

قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، إن هناك مشاورات يُجريها المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، مع عدد من نواب الأحزاب والمستقلين داخل البرلمان، للانضمام إلى الائتلاف الجديد الذي يُشكله حزب الوفد بدور الانعقاد الرابع بمجلس النواب.

وأضاف الهضيبي في بيان له اليوم، أن الحزب يسعى إلى تشكيل ائتلاف يضم أغلبية النواب بما يعادل 300 نائب مستقلين بجانب نواب الحزب، لافتًا إلى أنه في حال تشكيله داخل قبة البرلمان، فإن نواب الحزب المنتمين إلى ائتلاف دعم مصر سيخرجون من الائتلاف على الفور، موضحًا أن الحزب لن يعترض على انضمام نواب دعم مصر إلى الحزب، خاصة أن حزب الوفد هو من أعرق الأحزاب والممتدة لقرابة 100 عام على الساحة السياسية.

وتابع: وفقا للائحة الداخلية للبرلمان يكون تشكيل ائتلاف برلماني من 25% من أعضاء المجلس على الأقل ويشترط في أعضاء الائتلاف أن يكونوا من 15 محافظة من محافظات الجمهورية منهم عضوين على الأقل من كل محافظة وترشحا على مقاعدها.