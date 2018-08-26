جورجينهو يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي من بوابة نيوكاسل

حقق الإيطالي جورجينهو لاعب فريق تشيلسي رقما مميزا، خلال مواجهة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز البلوز بهدفين مقابل هدف.

ودخل اللاعب الإيطالي تاريخ البريميرليج بعدما أصبح اللاعب الثالث في الدوري الإنجليزي الذي تصل تمريراته الصحيحة إلى 158 تمريره، خلال لقاء واحد بالدوري، متوفقًا على فريق نيوكاسل، الذي سجل لاعبوه 128 تمريره صحيحة.

وحل اللاعب صاحب الـ 26 عاما ثالثا في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا للتمرير الصحيح في الدوري بعد كل من الألماني إلكاي جوندوجان نجم مانشستر سيتي صاحب الـ 167 تمريرة صحيحة أمام البلوز في موسم 2017-2018، وزميله البرازيلي فرناندينيو صاحب الـ164 تمريرة صحيحة أمام إيفرتون في نفس الموسم، حسبما أشار موقع "سكواكا" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

ونجح تشيلسي في الفوز على نيوكاسل بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "سانت جيمس بارك" في ثالث جولات البريميرليج، ليحقق بذلك النقطة التاسعة له في الدوري، ويتقاسم صدارة جدول الترتيب مع كل من ليفربول وواتفورد بنفس الرصيد من النقاط.