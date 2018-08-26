يغادر اليوم الأحد، 13 ألفا و614 من حجاج السياحة، من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، و3067 حاجًا من مكة المكرمة إلى القاهرة.



وتواصل لجان بعثة الحج السياحي، أعمال الموسم الثاني بالمدينة المنورة، التي تستقبل أكثر من 27 ألف من حجاج السياحة، لوالتأكد من إجراءات تسكين الحجاج بالفنادق المخصصة لهم، وفقًا للبرامج والضوابط المعتمدة من وزارة السياحة، مؤكدًا أن تواجد الحجاج بالمدينة المنورة، ما بين ثلاثة إلى 7 أيام ليغادرون بعدها إلى القاهرة.



من جانبه، أكد رئيس بعثة الحج السياحي، مجدي شلبي، استعداد بعثة الوزارة بالمدينة المنورة، لاستقبال أفواج الحجاج، موضحًا أن جميع رؤساء اللجان الذين تواجدوا في مكة المكرمة خلال فترة الحج، توجهوا إلى مواقعهم في كافة المنافذ السعودية؛ مثل مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار المدينة المنورة، وحالة عمار بالنسبة لحجاج المستوى البري، وذلك للإشراف على عودة الحجاج إلى مصر بعد أدائهم المناسك.



وأضاف «شلبي» أن أكثر من 70% من حجاج السياحة توجهوا إلى مكة المكرمة أولاً لأداء فريضة الحج، بينما توجه ما يقرب من 30% منهم إلى المدينة المنورة، مشيرًا إلى أن حجاج السياحة سيقضون مدة زمنية تتراوح ما بين 4 إلى 6 أيام بالمدينة.



وفي سياق متصل، قال المشرف العام على بعثة الحج السياحي بالمدينة المنورة، صبحي عبد الفتاح، إنه تم توجيه 9 لجان للإشراف على وصول الحجاج إلى المدينة المنورة، لقضاء بضعة أيام قبل عودتهم إلى مصر، مضيفا أن هناك تنسيقًا مع بعثتي الصحة والداخلية لتقديم كافة الخدمات للحجاج المصريين.