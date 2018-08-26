تعرف على أسعار العملات لليوم الأحد

شهد سوق صرف العملات المصري، تباينًا في أسعار البيع والشراء للعملات، اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق آخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

واستقر الدولار الأمريكي عند 17.78 جنيهًا للشراء و17.88 للبيع، بينما ارتفع اليورو الأوروبي إلى 20.50 جنيهًا للشراء و20.81 للبيع، والجنيه الاسترليني إلى 22.75 جنيهًا للشراء و 23.03 للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية، سجل الريال السعودي 4.74 جنيهًا للشراء و4.76 للبيع، والدينار الكويتي 58.67 جنيهًا للشراء و 59.01 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.84 جنيهًا للشراء و4.86 للبيع.