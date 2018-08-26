الأحد 26 أغسطس 2018 11:09 ص القاهرة القاهرة 31.3°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

تعرف على أسعار العملات لليوم الأحد

أحمد العيسوي
نشر فى : الأحد 26 أغسطس 2018 - 11:04 ص | آخر تحديث : الأحد 26 أغسطس 2018 - 11:04 ص

شهد سوق صرف العملات المصري، تباينًا في أسعار البيع والشراء للعملات، اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق آخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

واستقر الدولار الأمريكي عند 17.78 جنيهًا للشراء و17.88 للبيع، بينما ارتفع اليورو الأوروبي إلى 20.50 جنيهًا للشراء و20.81 للبيع، والجنيه الاسترليني إلى 22.75 جنيهًا للشراء و 23.03 للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية، سجل الريال السعودي 4.74 جنيهًا للشراء و4.76 للبيع، والدينار الكويتي 58.67 جنيهًا للشراء و 59.01 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.84 جنيهًا للشراء و4.86 للبيع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك